ВИДЕО И ФОТО | В Пыхья-Таллинне открытым пламенем горит здание

На улице Tööstuse в Пыхья-Таллинне открытым огнем горит старое промышленное здание.
”Сегодня вечером в 21:50 в центр тревоги поступил сигнал о пожаре на ул. Tööstuse в Таллинне”, — заявил Delfi представитель спасательного департамента.
В непосредственной близости от пожара жилых домов нет. Предполагается, что площадь возгорания около 2000 квадратных метров. На пожаре работают спасательные команды из Кесклинна, Копли, Ласнамяэ и Лиллекюла, а также добровольцы из Хюйру.
В связи с пожаром спасательный департамент просит жителей Пыхья-Таллинна держать двери и окна квартир закрытыми. Улица Вольта в настоящее время закрыта для движения.
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