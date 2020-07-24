ВИДЕО И ФОТО | В Пыхья-Таллинне открытым пламенем горит здание

”Сегодня вечером в 21:50 в центр тревоги поступил сигнал о пожаре на ул. Tööstuse в Таллинне”, — заявил Delfi представитель спасательного департамента.



В непосредственной близости от пожара жилых домов нет. Предполагается, что площадь возгорания около 2000 квадратных метров. На пожаре работают спасательные команды из Кесклинна, Копли, Ласнамяэ и Лиллекюла, а также добровольцы из Хюйру.

В связи с пожаром спасательный департамент просит жителей Пыхья-Таллинна держать двери и окна квартир закрытыми. Улица Вольта в настоящее время закрыта для движения.

Seoses Tööstuse tänava põlenguga palume Põhja-Tallinnas elavatel inimestel hoida uksed aknad suletud.

Liikumiseks hetkel suletud Volta tänav. — Päästeamet (@paasteamet) July 23, 2020