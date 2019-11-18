ВИДЕО И ФОТО | В Мустамяэ разбили зеркала не менее 11 машин

В субботу рано утром в Мустамяэ на улицах Тилдри и Мустамяэ многие автовладельцы обнаружили, что боковые зеркала заднего вида на их машинах разбиты. Насколько известно Delfi, тот же самый вандал повредил еще один автомобиль в Кристийне на перекрестке бульвара Сыпрузе и Линну теэ.
В поле зрения камеры наблюдения на улице Тилдри попал мужчина, который бил зеркала, а также раздавал пинки машинам и дергал их дверные ручки.
"Полиция получила сообщение о случае вандализма на таллиннской улице Тилдри 16 ноября в 11.30. Там были разбиты, по предварительным данным, десять боковых зеркал", — сообщила Delfi пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Марианне Убалехт.
В 11.10 полиции сообщили, что такой же случай произошел на Мустамяэ теэ, где пострадало боковое зеркало одной машины.
У Delfi есть информация о том, что у того же вандала хватило энергии, чтобы повредить автомобиль в районе Кристийне, на перекрестке Сыпругзе и Линну, и затем убежать.
Полиция выясняет обстоятельства произошедшего, возбуждено два дела о проступке.
Личность лица, причастного к вандализму, пока не установлена.
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