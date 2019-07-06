ВИДЕО и ФОТО | В Каламая полыхала автомастерская: дым был виден в небе над всем городом

Спасатели сообщили, что несчастье произошло на улице Тёэстузе.

По словам представителя Пыхьяского спасательного центра, проблема возникла в промышленном здании, которое сейчас не используется.

Пострадавших нет. Пожарные вошли внутрь дома и сообщили, что в здании горят автомобили. Всего было 40-50 автомобилей, 4-5 сгорели полностью.

На место прибыла также группа саперов. Они установили, что взрывного вещества в здании нет.

Возгорание было ликвидировано в 22:21.

Жители Каламая пишут в социальных сетях, что с места происшествия слышались хлопки. Побывавший на месте сотрудник Delfi сообщил, что в воздухе ощущается сильный запах горелых покрышек.

Обстоятельства случившегося выяснит расследование.