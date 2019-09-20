20.09.2019, 09:25
ВИДЕО И ФОТО | В автобусном терминале Viru keskus случился потоп
Сегодня утром пассажиров, пришедших в автобусный терминал торгового центра "Виру", ждал неприятный сюрприз: там случился небольшой потоп.
Сегодня утром пассажиров, пришедших в автобусный терминал торгового центра "Виру", ждал неприятный сюрприз: там случился небольшой потоп.
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