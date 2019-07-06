ВИДЕО и ФОТО | Таллиннский район Каламая заволокло дымом. Возможно, произошел взрыв. На месте работают спасатели

Спасатели сообщили, что несчастье произошло на улице Тёэстузе.

По словам представителя Пыхьяского спасательного центра, проблема возникла в промышленном здании, которое сейчас не используется.

По первоначальным данным, пострадавших нет. На место прибыла также группа саперов.

Пожарные вошли внутрь дома и сообщили, что в здании горят автомобили. Версия взрыва не подтверждается и не опровергается.

Так как работы по тушению продолжаются, саперы еще работу в здании не начинали. Поэтому выяснить, был ли взрыв и какие причины случившегося, пока не представляется возможным.

Спасательный департамент сообщил в Twitter, в 22 часа, что работы по тушению еще далеки от завершения. Обстоятельства случившегося выяснит расследование.

Жители Каламая пишут в социальных сетях, что с места происшествия слышались хлопки. Побывавший на месте сотрудник Delfi сообщил, что в воздухе ощущается сильный запах горелых покрышек.