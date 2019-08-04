ВИДЕО и ФОТО | По Петербургскому шоссе скакали лошади

На Петербургском шоссе в волости Куусалу водители заметили табун примерно из 15 лошадей, которые бесцельно бегали по разделяющей стороны дороги полосе газона.
Обеспокоенных животных заметили сегодня до полудня в деревне Кемба. Лошади пытались выбраться с середины шоссе, галопируя из стороны в сторону. Водители также сообщили о лошадях в полицию.
Пресс-секретарь полиции Виктория Корпан сказала, что полиция связалась с владельцем оказавшихся на шоссе лошадей. Но к этому времени, по словам владельца, животных уже убрали с дороги.
Ни одного ДТП не произошло — не пострадали ни лошади, ни водители.
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