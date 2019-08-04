ВИДЕО и ФОТО | По Петербургскому шоссе скакали лошади

Обеспокоенных животных заметили сегодня до полудня в деревне Кемба. Лошади пытались выбраться с середины шоссе, галопируя из стороны в сторону. Водители также сообщили о лошадях в полицию.

Пресс-секретарь полиции Виктория Корпан сказала, что полиция связалась с владельцем оказавшихся на шоссе лошадей. Но к этому времени, по словам владельца, животных уже убрали с дороги.

Ни одного ДТП не произошло — не пострадали ни лошади, ни водители.

