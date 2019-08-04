04.08.2019, 15:45

ВИДЕО и ФОТО | По Петербургскому шоссе скакали лошади

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rus.delfi.ee
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На Петербургском шоссе в волости Куусалу водители заметили табун примерно из 15 лошадей, которые бесцельно бегали по разделяющей стороны дороги полосе газона.

Обеспокоенных животных заметили сегодня до полудня в деревне Кемба. Лошади пытались выбраться с середины шоссе, галопируя из стороны в сторону. Водители также сообщили о лошадях в полицию.

Пресс-секретарь полиции Виктория Корпан сказала, что полиция связалась с владельцем оказавшихся на шоссе лошадей. Но к этому времени, по словам владельца, животных уже убрали с дороги.

Ни одного ДТП не произошло — не пострадали ни лошади, ни водители.

Loksa hobused Foto: Facebook
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