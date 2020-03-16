ВИДЕО и ФОТО | На Пальяссааре горит гараж

В Таллинне на полуострове Пальяссааре виден дым — горит гараж. Спасательный департамент советует местным закрыть окна и двери.
Департамент подтвердил, что вызов был примерно в 18:00. Горит гараж и строительный мусор, который в нем находится.
По данным спасателей, там не было людей. На месте работают пожарные.
Не поверите: манипуляции с лотками для яиц
Дочь Малинина рассказала, как Мюнхен переживает коронавирус
Итальянский врач описала смерть зараженных коронавирусом
Бардак: живущая в Италии россиянка об ужасном состоянии в стране