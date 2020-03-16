ВИДЕО и ФОТО | На Пальяссааре горит гараж

В Таллинне на полуострове Пальяссааре виден дым — горит гараж. Спасательный департамент советует местным закрыть окна и двери.
Департамент подтвердил, что вызов был примерно в 18:00. Горит гараж и строительный мусор, который в нем находится.
По данным спасателей, там не было людей. На месте работают пожарные.
Китайские ученые описали протекание COVID-19 у детей
Дочь Малинина рассказала, как Мюнхен переживает коронавирус
Ученые рассказали, какую температуру "любит" COVID-19
Как избавиться от моли: 2 неожиданно простых способа