16.03.2020, 19:17

ВИДЕО и ФОТО | На Пальяссааре горит гараж

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местным советуют закрыть окна
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ВИДЕО и ФОТО | На Пальяссааре горит гараж
Читатель

В Таллинне на полуострове Пальяссааре виден дым — горит гараж. Спасательный департамент советует местным закрыть окна и двери.

Департамент подтвердил, что вызов был примерно в 18:00. Горит гараж и строительный мусор, который в нем находится.


По данным спасателей, там не было людей. На месте работают пожарные.

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