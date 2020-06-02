ВИДЕО | Хулиганский маневр водителя в Пирита привлек внимание полиции. Возбуждено дело

Автомобиль Škoda примерно в 19:45 совершил довольно опасный обгон двух держащих обычную скорость водителей, что, помимо Škoda, разом подвергло опасности также три окружающих автомобиля и одного велосипедиста.
Во вторник эпизод прокомментировал руководитель Центра надзора за дорожным движением Пыхьяской префектуры Ханнес Кулламяэ:
"Обгон является одним из самых потенциально опасных маневров и поэтому до совершения маневра водитель должен полностью убедиться, учитывая все обстоятельства, что совершать маневр безопасно.
Поведение этого водителя было безответственно, поведением были поставлены в опасность другие люди. Он совершил обгон, не убедившись в его безопасности, оставив без внимание и то, что на нерегулируемый пешеходный переход мог неожиданно выйти пешеход, также это маневр был опасен другим автомобилям и велосипедисту.
Полиция начала делопроизводство о проступке на основании статьи Закона о дорожном движении о нарушении правил обгона.
Просим людей, замечающих опасные ситуации, сообщать об этом сразу на номер 112, чтобы полиция могла быстро вмешаться в ситуацию".
Статья 230. Нарушение правил обгона
(1) Нарушение водителем механического транспортного средства правил обгона –
наказывается денежным штрафом в размере до 100 штрафных единиц.
(2) То же деяние, создавшее угрозу безопасности дорожного движения, –
наказывается штрафом в размере до 200 штрафных единиц или лишением права управления
транспортным средством на срок до двенадцати месяцев.
(3) Суд или учреждение, ведущее производство во внесудебном порядке, может применить в
качестве дополнительного наказания за совершение виновного деяния, предусмотренного
частью 2 настоящей статьи, лишение права управления транспортным средством на срок от
одного месяца до шести месяцев.
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