ВИДЕО | Хулиганский маневр водителя в Пирита привлек внимание полиции. Возбуждено дело

Автомобиль Škoda примерно в 19:45 совершил довольно опасный обгон двух держащих обычную скорость водителей, что, помимо Škoda, разом подвергло опасности также три окружающих автомобиля и одного велосипедиста.

Во вторник эпизод прокомментировал руководитель Центра надзора за дорожным движением Пыхьяской префектуры Ханнес Кулламяэ:

"Обгон является одним из самых потенциально опасных маневров и поэтому до совершения маневра водитель должен полностью убедиться, учитывая все обстоятельства, что совершать маневр безопасно.

Поведение этого водителя было безответственно, поведением были поставлены в опасность другие люди. Он совершил обгон, не убедившись в его безопасности, оставив без внимание и то, что на нерегулируемый пешеходный переход мог неожиданно выйти пешеход, также это маневр был опасен другим автомобилям и велосипедисту.

Полиция начала делопроизводство о проступке на основании статьи Закона о дорожном движении о нарушении правил обгона.

Просим людей, замечающих опасные ситуации, сообщать об этом сразу на номер 112, чтобы полиция могла быстро вмешаться в ситуацию".



Статья 230. Нарушение правил обгона

(1) Нарушение водителем механического транспортного средства правил обгона –

наказывается денежным штрафом в размере до 100 штрафных единиц.

(2) То же деяние, создавшее угрозу безопасности дорожного движения, –

наказывается штрафом в размере до 200 штрафных единиц или лишением права управления

транспортным средством на срок до двенадцати месяцев.

(3) Суд или учреждение, ведущее производство во внесудебном порядке, может применить в

качестве дополнительного наказания за совершение виновного деяния, предусмотренного

частью 2 настоящей статьи, лишение права управления транспортным средством на срок от

одного месяца до шести месяцев.

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