24.02.2021, 09:23

ВИДЕО | Грузовик заваливается набок и падает в канаву

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Вчера по всей Эстонии из-за очень плохих дорожных условий произошли сотни аварий. Читатель Delfi прислал видео, но котором видно, как в районе Элва грузовик валится набок и падает в кювет.

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