ВИДЕО | Грузовик заваливается набок и падает в канаву

Вчера по всей Эстонии из-за очень плохих дорожных условий произошли сотни аварий. Читатель Delfi прислал видео, но котором видно, как в районе Элва грузовик валится набок и падает в кювет.
Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.
«За женскую сборную СССР выставляли мужчин. Мы-то знали»
Как живется жене Жириновского: золото, бриллианты и долгий брак
Ученые поняли, как COVID-19 попадает в организм
Что нужно регулярно удалять со смартфона: это очень важно