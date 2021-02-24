24.02.2021, 09:23
ВИДЕО | Грузовик заваливается на бок и падает в канаву
Вчера по всей Эстонии из-за очень плохих дорожных условий произошли сотни аварий. Читатель Delfi прислал видео, но котором видно, как в районе Элва грузовик валится на бок и падает в кювет.
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