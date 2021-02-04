ВИДЕО | Гнавший 182 км/ч иностранец отправится за решетку

Вечером 2 февраля патруль полиции ехал по Эхитаяте теэ в сторону Икла и увидел ехавший навстречу на большой скорости автомобиль Mercedes-Benz. "Была зафиксирована скорость 182 км/ч, что на 100 км/ч выше, чем разрешено на этом участке дороги. Полицейские сообщили о нарушителе коллегам и, так как дорога был разделена металлическим ограждением, стали искать возможность развернуться", — рассказал руководитель патрульной службы Пярнуского отделения полиции Хенри Мурумаа.

Мурумаа добавил, что на этом же участке дороги чуть позже мобильная камера слежения за скоростью зафиксировала скорость автомобиля Mercedes-Benz в 146 км/ч.

"Полицейские остановили автомобиль с регистрационными номерами РФ на въезде в Таллинн, а управлявшего автомобилем 33-летнего гражданина РФ доставили в арестный дом, — сказал Мурумаа. — В свое оправдание водитель сказал, что спешил, находится в Эстонии впервые и не знает действующих здесь правил дорожного движения. Водитель также сказал, что никому не причинил ущерба, и свое поведение посчитал правильным".

Мурумаа сказал, что достойно сожаления, что человек, бездумно превышающий скорость на зимней дороге, не понимает, какому риску он подвергает себя и окружающих.

"На такой скорости ни один водитель не сможет отреагировать на неожиданную ситуацию на дороге. Водителям с опасным стилем вождения и пренебрежительно относящимся к окружающим не место на дороге. ДТП, совершенное на такой скорости, означало бы самые трагические последствия и я надеюсь, что проведенные в арестном доме дни дадут водителю возможность над этим подумать", — добавил Хенри Мурумаа.

Полиция просить сообщать о опасных водителях и нарушениях закона о дорожном движении на номер 112.

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