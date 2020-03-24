ВИДЕО | Эстонский летный отряд спас с немецкой подлодки военного с серьезными проблемами со здоровьем

Для спасения жизни мужчины было критически важно быстрее доставить его в больницу. На поступившее вблизи Найссаар сообщение моментально отреагировала команда летного отряда PPA.

Во время спасательной операции член отряда PPA спустился на подложку. Нуждавшегося в помощи закрепили на носилках и подняли на вертолет. Затем его отправили напрямую в больницу.