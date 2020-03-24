24.03.2020, 09:52
ВИДЕО | Эстонский летный отряд спас с немецкой подлодки военного с серьезными проблемами со здоровьем
На прошлой неделе Департамент полиции и погранохраны (PPA) получил просьбу о помощи с подводной лодки союзнических войск. У одного военного на немецкой подлодке начались серьезные проблемы с сердцем.
Для спасения жизни мужчины было критически важно быстрее доставить его в больницу. На поступившее вблизи Найссаар сообщение моментально отреагировала команда летного отряда PPA.
Во время спасательной операции член отряда PPA спустился на подложку. Нуждавшегося в помощи закрепили на носилках и подняли на вертолет. Затем его отправили напрямую в больницу.
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