22.10.2020, 14:37

ВИДЕО | Элементарная ошибка водителя в центре Таллинна едва не стоила жизни нескольким людям

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ВИДЕО | Элементарная ошибка водителя в центре Таллинна едва не стоила жизни нескольким людям
Скриншот

Центр надзора за дорожным движением Департамента полиции и погранохраны обнародовал видеозапись, на которой видно, как видитель, выехав на перекресток у магазина Stockmann, спровоцировал аварию, которая лишь благодаря счастливому случаю обошлась без тяжелых последствий.

На видеозаписи видно, как в выехавшую на перекресток (улицы Лийвалайа и Тартуского шоссе) и совершавшую левый поворот машину врезается другой автомобиль и отбрасывает нарушителя на пересекавшего пешеходный переход самокатчика.

"Ошибка одного человека поставила под угрозу нескольких людей. К счастью, никому из участников аварии помощь медиков не потребовалась, поэтому можно говорить лишь о материальном ущербе" - сообщает полиция и отмечает, что причина ДТП состоит в том, что у выехавшего на перекресток на запрещающий сигнал светофора водителя не было такого права.

"Дорога - это то место, где ты имеешь основания предполагать, что и другие участники дорожного движения соблюдают правила, но всё-таки полностью доверять можно только самому себе.

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При пересечении перекрестка следует убедится, что это будет безопасно даже в том случае, когда правила дорожного движения дают вам право преимущественного проезда", - советует Центр надзора за дорожным движением.


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