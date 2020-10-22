ВИДЕО | Элементарная ошибка водителя в центре Таллинна едва не стоила жизни нескольким людям

На видеозаписи видно, как в выехавшую на перекресток (улицы Лийвалайа и Тартуского шоссе) и совершавшую левый поворот машину врезается другой автомобиль и отбрасывает нарушителя на пересекавшего пешеходный переход самокатчика.

"Ошибка одного человека поставила под угрозу нескольких людей. К счастью, никому из участников аварии помощь медиков не потребовалась, поэтому можно говорить лишь о материальном ущербе" - сообщает полиция и отмечает, что причина ДТП состоит в том, что у выехавшего на перекресток на запрещающий сигнал светофора водителя не было такого права.

"Дорога - это то место, где ты имеешь основания предполагать, что и другие участники дорожного движения соблюдают правила, но всё-таки полностью доверять можно только самому себе.

При пересечении перекрестка следует убедится, что это будет безопасно даже в том случае, когда правила дорожного движения дают вам право преимущественного проезда", - советует Центр надзора за дорожным движением.



