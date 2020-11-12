ВИДЕО | Ехавший слишком медленно автомобиль создал опасную ситуацию на дороге

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”Если ты двигаешься со скоростью, которая меньше разрешенной, и сзади тебя собрались транспортные средства, ожидающие возможности обогнать тебя, то найди возможность и помоги им сделать это безопасно. Если таких автомобилей несколько, кто-то из водителей может не выдержать и своими действиями создать ситуацию, которая будет опасна и для тебя, и для других участников дорожного движения”, — предупреждают стражи порядка.

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