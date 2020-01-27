ВИДЕО | Двое мужчин пытались украсть из Selver целый мешок косметики. Охранникам пришлось применить перцовый газ и наручники

Руководитель по обучению поддерживающей порядок в Selver Viking Security Юхан Айа сказал, что работники охранной фирмы в 18:24 приступили к задержанию двоих мужчин, которые пытались украсть косметических товаров на 660 евро. Поскольку один мужчина не подчинился распоряжениям охранника, понадобилось применить наручники и перцовый газ.

"Один из мужчин стал очень агрессивным: кричал, оскорблял и угрожал охраннику и вдруг перевернул ногой в сторону охранника большой металлический мусорный ящик. Такое поведение правонарушителя было опасно как для самого охранника, так и для посторонних людей", — пояснил Айа.

Но оказавший сопротивление мужчина, по словам Айа, продолжил нападение даже после применения перцового газа, несколько раз ударив охранника в область рук и грудной клетки.

"Нападавший также размахивал полным товара пакетом. Нападение человека было настолько опасным и постоянным, что охранник действительно попытался воспрепятствовать ему и ногой", — объяснил Айа удар охранника по ноге, который видно на видео.

"Нападение продолжилось, и охранник был вынужден еще раз применить перцовый газ. Наконец обоих правонарушителей удалось задержать, напавшего на охранника человека усмирили наручниками", — сказал Айа. Тем не менее агрессивное поведение задержанного продолжилось и в отношении полицейских.

Пресс-секретарь Пыхьяской префектуры Марге Силлаотс подтвердила, что в связи со случившимся задержали 28-летнего агрессивного мужчину и сопровождавшего его 36-летнего мужчину. Мужчины не заплатили за товар стоимостью 665,35 евро, и по факту всего случившегося начали уголовное производство.