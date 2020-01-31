ВИДЕО | ДТП в центре Таллинна: водитель как будто ослеп

Сегодня утром опасная ситуация сложилась на одной из улиц в столичном районе Кристийне, где водитель, выполняя опасный маневр, столкнулся с другой машиной. К счастью, никто не пострадал.
В полиции сообщили, что ДТП произошло на улице Эндла с водителем компании Bolt. Перестраиваясь, водитель проявил невнимательность, в результате чего произошло столкновение. От удара машину Bolt развернуло.
"На сей раз обошлось без травм, но такое счастье выпадает не всегда", — напоминает полиция и призывает воздерживаться от подобных опасных маневров.
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