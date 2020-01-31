ВИДЕО | ДТП в центре Таллинна: водитель как будто ослеп

В полиции сообщили, что ДТП произошло на улице Эндла с водителем компании Bolt. Перестраиваясь, водитель проявил невнимательность, в результате чего произошло столкновение. От удара машину Bolt развернуло.

"На сей раз обошлось без травм, но такое счастье выпадает не всегда", — напоминает полиция и призывает воздерживаться от подобных опасных маневров.

Palun ära tee selliseid manöövreid nagu tegi täna hommikul juht Endla tänaval. Seekord inimesed viga ei saanud, aga alati ei pruugi nii suures koguses õnne olla. Sind oodatakse koju. Turvalist nädalavahetust! pic.twitter.com/PRJqwJlN2p — Politsei (@Politsei) January 31, 2020