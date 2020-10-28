ВИДЕО | ДТП на Сыле: переходивший дорогу на красный свет пешеход вызвал панику среди водителей

Второй автомобиль затормозил перед пешеходным переходом, но ехавший за ним сзади черный автомобиль не успел сбавить скорость и врезался в него. В результате этого автомобиль выехал вперед на пешеходный переход, чуть не сбив человека, который начал переходить дорогу раньше положенного.

Вдобавок ко всему в черный автомобиль сзади врезался еще один автомобиль, хотя водитель и пытался в последний момент свернуть вправо, чтобы избежать столкновения.

Полиция отметила, что в данном случая о своей жизни не беспокоились ни водители, ни пешеход.