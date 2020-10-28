28.10.2020, 08:47

ВИДЕО | ДТП на Сыле: переходивший дорогу на красный свет пешеход вызвал панику среди водителей

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Во вторник вечером на перекрестке улиц Сыле и Колде в Таллинне царил настоящий хаос. Сначала один водитель резко затормозил, увидев мигающий зеленый свет, и остался стоять на пешеходном переходе. Пешеход же решил начать движение до того, как у него загорелся зеленый свет — и его чуть не сбил другой автомобиль.

Второй автомобиль затормозил перед пешеходным переходом, но ехавший за ним сзади черный автомобиль не успел сбавить скорость и врезался в него. В результате этого автомобиль выехал вперед на пешеходный переход, чуть не сбив человека, который начал переходить дорогу раньше положенного.

Вдобавок ко всему в черный автомобиль сзади врезался еще один автомобиль, хотя водитель и пытался в последний момент свернуть вправо, чтобы избежать столкновения.

Полиция отметила, что в данном случая о своей жизни не беспокоились ни водители, ни пешеход.

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