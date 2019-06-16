16.06.2019, 20:50
ВИДЕО | Дорожный хулиган сломя голову несется на Audi без техосмотра и страховки
В редакцию Delfi в последнее время поступает все больше видео с дорожными хулиганами, которые не считаются с безопасностью других участников движения. Здесь очередной пример озорника, который мчится по городу, как будто завтра не наступит.
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