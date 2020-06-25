25.06.2020, 20:13

ВИДЕО | Дочь пострадавших в аварии на Лаагна теэ: мама лежит в интенсивной терапии, виновника надо посадить на много лет

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20 июня на Лаагна теэ произошла тяжелая авария, в результате которой погибли два человека и еще четверо пострадали. Дочь пострадавшей супружеской пары Ольга возмущена реакцией семьи предполагаемого виновника ДТП на произошедшее. По ее словам, отец 20-летнего Исы Халилова пытается донести до общественности, что его сын не виноват.

По предварительной версии, виновником аварии стал 20-летний водитель BMW Х5 Иса Халилов, который ехал со скоростью 200 км/ч. Родители Ольги в момент аварии находились в машине Volvo, в которую врезался BMW.

Ольга живет в Дании, но как только узнала, что ее родители попали в аварию, сразу взяла билеты на самолет и уже на следующий день прилетела в Таллинн. Изначально она планировала приехать в Эстонию в конце июля, в свой день рождения, о чем за пару часов до происшествия как раз сообщила по телефону родителям.

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Об аварии на Лаагна теэ Ольга узнала через СМИ, а потом от знакомых поступила информация, что в этом ДТП пострадали ее родители. ”Было очень сложно, потому что информации о состоянии здоровья мамы и папы не было. Когда приехала ”скорая помощь”, родители были без сознания”, — вспоминает Ольга о первых часах после трагедии.

Отец Ольги в больнице довольно быстро пришел в себя и в настоящий момент он находится на домашнем лечении. Мать до сих пор в больнице, ее состояние остается тяжелым, и медики пока не дают никаких прогнозов. ”Пока никаких изменений, мама лежит в интенсивной терапии. Единственное что остается — ждать”, — выражает надежду на лучшее Ольга.

По ее словам, пока финансовой помощи для лечения мамы не требуется, все осуществляется за счет Больничной кассы. ”Помогает и фирма, где мама работает. Они выразили готовность помочь, если это будет необходимо”, — добавляет Ольга.

По словам Ольги, семья предполагаемого виновника аварии — 20-летнего Исы Халилова — с пострадавшими не связывалась и никакой помощи не предлагала. Однако даже если предложение о помощи поступит, то Ольга категорически заявляет, что не примет ее.

”Это будет как попытка откупиться, поэтому нет! При этом они даже не признают свою вину”, — говорит Ольга. Ранее в интервью RusDelfi отец подозреваемого Танрверди Халилов подтвердил, что за рулем BMW X5 с номерными знаками 999 ISA находился его сын Иса Халилов.

"Я не знаю, что там произошло. Но да, это мой сын", — подтвердил Халилов. "Мы живем в суверенном государстве, пусть решает суд", — отметил Халилов и призвал не делать преждевременных выводов. Он добавил, что переживает и находится в подавленном состоянии. "У меня горе. Я переживаю. Погибли люди", — сказал Танрверди Халилов и задал встречный вопрос: "Кто доказал, что он виноват?"

"Я прочитала статью, где семья предложила разобраться в ситуации, прежде чем обвинять сына в совершении аварии, — звучит так, как будто он ни в чем не виноват”, — делится своими впечатлениями Ольга. При этом, по ее словам, предложения о помощи не поступало даже семьям двоих погибших в результате той страшной аварии.

”Я надеюсь, что прокуратура сделает свое дело и посадит этого человека на много лет. Что его признают виновным, докажут, что все это было не случайностью, а умышленными действиями”, — говорит Ольга, которая уверена, что человек должен осознавать последствия, к которым могут привести гонки в городе со скоростью 200 километров в час.

В том тяжелом ДТП тяжелую травму получила собака Арина, которая находилась в машине с родителями Ольги. По словам дочери, для них собака — полноправный член семьи. На данный момент собаке провели операцию, сейчас остается только ждать улучшения состояния ее здоровья.

Пользуясь случаем, Ольга благодарит всех, кто оказал финансовую помощь для лечения Арины. ”Очень многие люди связались со мной и тем человеком, который позаботился об Арине. Он организовал сбор средств, и я ему очень сильно признательна”, — выражает благодарность Ольга и добавляет, что сейчас ей и ее семье помогает поддержка людей, которые не остаются в стороне и всячески подбадривают.

После очередной аварии на Лаагна теэ власти Таллинна задумались о том, чтобы установить в ”канаве” камеры замера скорости. Эту идею поддерживает и Ольга. ”Это не первый и не второй раз, — говорит Ольга о превышении скорости на Лаагна теэ. — Я считаю, что в какой-то мере виновата и полиция, потому что они уже признали, что ранее об этом нарушителе им было известно”.

Ранее адвокат Исы Халилова заявил, что аварию мог спровоцировать водитель Volvo, который перестраивался перед BMW, не убедившись в безопасности маневра. Именно в Volvo находились родители Ольги. Она говорит, что ее семья внимательно следит за развитием событий и в курсе заявления адвоката.

”Настает такая фаза, когда все только ужесточается и все самое плохое выходит наружу. Но необходимо концентрироваться на других вещах. Конечно, когда у тебя есть деньги, ты можешь купить самую лучшую защиту. Понимаю, что сейчас будут указывать пальцем на всех. Это то, чем и занимаются адвокаты, — рассказывает о своем отношении к заявлению защиты Ольга. — Человек гнал со скоростью 200 км/ч, только уже в этом есть его вина”.

При этом Ольга считает, что решение суда о взятии Халилова под стражу на время следствия только ему на руку: ”В интернете люди предлагают устроить самосуд. Я против этого, надо судить по закону. Так что это для его же безопасности”.

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