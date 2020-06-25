ВИДЕО | Дочь пострадавших в аварии на Лаагна теэ: мама лежит в интенсивной терапии, виновника надо посадить на много лет

По предварительной версии, виновником аварии стал 20-летний водитель BMW Х5 Иса Халилов, который ехал со скоростью 200 км/ч. Родители Ольги в момент аварии находились в машине Volvo, в которую врезался BMW.

Ольга живет в Дании, но как только узнала, что ее родители попали в аварию, сразу взяла билеты на самолет и уже на следующий день прилетела в Таллинн. Изначально она планировала приехать в Эстонию в конце июля, в свой день рождения, о чем за пару часов до происшествия как раз сообщила по телефону родителям.

Об аварии на Лаагна теэ Ольга узнала через СМИ, а потом от знакомых поступила информация, что в этом ДТП пострадали ее родители. ”Было очень сложно, потому что информации о состоянии здоровья мамы и папы не было. Когда приехала ”скорая помощь”, родители были без сознания”, — вспоминает Ольга о первых часах после трагедии.

Отец Ольги в больнице довольно быстро пришел в себя и в настоящий момент он находится на домашнем лечении. Мать до сих пор в больнице, ее состояние остается тяжелым, и медики пока не дают никаких прогнозов. ”Пока никаких изменений, мама лежит в интенсивной терапии. Единственное что остается — ждать”, — выражает надежду на лучшее Ольга.

По ее словам, пока финансовой помощи для лечения мамы не требуется, все осуществляется за счет Больничной кассы. ”Помогает и фирма, где мама работает. Они выразили готовность помочь, если это будет необходимо”, — добавляет Ольга.

По словам Ольги, семья предполагаемого виновника аварии — 20-летнего Исы Халилова — с пострадавшими не связывалась и никакой помощи не предлагала. Однако даже если предложение о помощи поступит, то Ольга категорически заявляет, что не примет ее.

”Это будет как попытка откупиться, поэтому нет! При этом они даже не признают свою вину”, — говорит Ольга. Ранее в интервью RusDelfi отец подозреваемого Танрверди Халилов подтвердил, что за рулем BMW X5 с номерными знаками 999 ISA находился его сын Иса Халилов.

"Я не знаю, что там произошло. Но да, это мой сын", — подтвердил Халилов. "Мы живем в суверенном государстве, пусть решает суд", — отметил Халилов и призвал не делать преждевременных выводов. Он добавил, что переживает и находится в подавленном состоянии. "У меня горе. Я переживаю. Погибли люди", — сказал Танрверди Халилов и задал встречный вопрос: "Кто доказал, что он виноват?"