ВИДЕО | Чудом обошлось без аварии! Водитель сослался на автоковрик, но суд ему не поверил

Как сообщает Центр надзора за дорожным движением, полиция приняла меры: водитель был наказан, но не согласился с решением правоохранителей и оспорил его в суде.

Объяснений произошедшему у водителя было много: начиная с того, что у машины была техническая неисправность и отказали тормоза, заканчивая тем, что виноват тяжелый автомобильный коврик, который заскочил на педаль газа и утопил ее в пол; а всё, что можно увидеть на видео - это якобы попытка водителя спасти ситуацию.

Как сообщает дорожная полиция, никто в эти сказки не поверил, и к сегодняшнему дню решение суда вступило в законную силу. Наказание водителю осталось без изменения, он лишен прав на 6 месяцев. А для восстановления прав водителю надо будет сдать экзамен по теории в соответствующем отделении Департамента шоссейных дорог.