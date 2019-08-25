25.08.2019, 13:30
ВИДЕО: Чудом избежал столкновения! Совершавший опасный обгон водитель в последний момент выехал на обочину(12)
В субботу в группу в Facebook EZ-дуны было выставлено видео, на котором был запечатлен опасный обгон.
В субботу в группу в Facebook EZ-дуны было выставлено видео, на котором был запечатлен опасный обгон.
Как видно на записи, водителю навстречу мчался BMW, совершавший обгон. Чтобы избежать столкновения, автомобиль в последний момент выехал на обочину и проехал по ней.
В итоге никто не пострадал, но все могло закончится намного хуже.
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