ВИДЕО ЧИТАТЕЛЯ | В Нарва-Йыэсуу Audi врезался в опору линии электропередачи

Авария произошла в Нарва-Йыэсуу на 0,5 километре шоссе Пеэтерристи-Кудрукюла. 36-летняя женщина управляла автомобилем Audi A6 и из-за неправильно выбранной скорости съехала на нем с дороги и врезалась в металлическую опору высоковольтной линии электропередачи.

Водителя доставили в Ида-Вирускую центральную больницу. Обстоятельства ДТП выясняются.

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