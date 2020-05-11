11.05.2020, 10:16

ВИДЕО ЧИТАТЕЛЯ | В Нарва-Йыэсуу Audi врезался в опору линии электропередачи


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В воскресенье в 22:23 в Ида-Вирумаа произошло ДТП, в котором пострадала управлявшая автомобилем женщина.

Авария произошла в Нарва-Йыэсуу на 0,5 километре шоссе Пеэтерристи-Кудрукюла. 36-летняя женщина управляла автомобилем Audi A6 и из-за неправильно выбранной скорости съехала на нем с дороги и врезалась в металлическую опору высоковольтной линии электропередачи.

Водителя доставили в Ида-Вирускую центральную больницу. Обстоятельства ДТП выясняются.

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