27.06.2020, 14:42

ВИДЕО читателя RusDelfi | Мы ждем того, чтобы этот человек кого-то убил за рулем?

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комментарий полиции
Роман Старапопов
EST 18

В RusDelfi обратился читатель Олег (настоящее имя редакции известно), который стал свидетелем того, как с виду нетрезвый человек пытался сесть за руль автомобиля. Олег заблокировал ему проезд своей машиной и вызвал полицейский патруль. Далее этим инцидентом занималась полиция, но какого было удивление Олега, когда спустя месяц он вновь увидел этого же водителя на дорогах Таллинна.

В связи с большим количеством нетрезвых водителей, которых останавливает полиция в Эстонии и в свете “дела Ефремова”, Олег решил поделиться историей, невольным участником которой он стал в конце марта.

“Вечером 31 марта к моей машине подошел на вид сильно нетрезвый мужчина и в нецензурной форме попытался донести до меня какую-то мысль. Что именно он хотел сказать, кроме оскорблений, понять было трудно по причине “некондиционного состояния” этого человека”, — рассказывает Олег.

После несостоявшегося диалога “собеседник”, как подмечает Олег, сильно неуверенной походкой направился к джипу Mercedes сел за руль, завел мотор и поехал. “Если учесть, что человек не мог связать двух слов, не стоит говорить о том, что нельзя было допустить, чтобы он куда-то поехал за рулем. Я сообщил полиции о предположительно нетрезвом водителе и получил подтверждение что экипаж прибудет в течении нескольких минут, а на это время можно заблокировать движение автомобиля”, — рассказывает о предпринятых действиях Олег.

По словам Олега, увидев, что движение перекрыто, водитель вышел из машины, оценил ситуацию и не нашел ничего лучше, как попытаться протаранить его автомобиль. “Ему это не удалось, так как я предусмотрительно вывернул колесо, и оно самортизировало все попытки столкновения, что хорошо видно на видео, — говорит Олег. — При этом водителя джипа Mercedes не остановил тот факт, что в моей машине он видел маленького ребенка и до прибытия полицейского экипажа он упорно пытался выдавить мою машину с пути движения”.

“Прибывший патруль при мне зафиксировал у водителя джипа алкогольное опьянение более чем в два промилле и составил протокол. Каково же было мое удивление, когда спустя месяц я заметил эту же машину с этим же водителем за рулем, спокойно разъезжающую по дорогам Таллинна. На мой запрос в полицию был получен ответ, что у водителя есть действующие права”, — отмечает Олег.

В связи с этим читатель RusDelfi задает ряд вопросов редакции и правоохранительным органам: “Мы ждем того, чтобы этот человек кого-то убил за рулем? Мы ждем тяжелую аварию? Почему у него до сих пор есть права и почему дело рассматривается так долго? Что должно произойти, чтобы столь опасные личности лишались бы прав моментально?”

“А читателям RusDelfi я предлагаю запомнить эту машину и быть внимательными, когда увидите ее на дорогах, ведь за рулем может быть человек, которого не останавливает ни изрядная доля алкоголя, ни ребенок в салоне автомобиля. Будьте бдительны! Со своей стороны я направлю запрос на имя канцлера права и министра юстиции и надеюсь делопроизводство будет ускорено”, — обещает Олег.

Комментирует ведущий следователь Центра надзора за дорожным движением Пыхьяской префектуры, капитан полиции Кая Хунт:

“Внимательный водитель заметил 31 марта примерно в 18.30 в Таллинне на улице Вене автомобиль Mercedes, находящийся за рулем которого мужчина мог быть нетрезв, сообщил об этом полиции и препятствовал уезду водителя с места происшествия до приезда патруля. Прибывшие на место полицейские обнаружили, что водитель Mercedes находился в состоянии опьянения. Для выяснения всех обстоятельств происшествия сейчас ведется уголовное делопроизводство, которое уже передано в Пыхьяскую окружную прокуратуру.

В то время, когда ведется делопроизводство, человек, имеющий действующее право на управление транспортным средством, может находиться за рулем до принятия решения по производству. В соответствии со статьей 424 Пенитенциарного кодекса, за управление транспортным средством в состоянии опьянения суд может наказать денежным штрафом или тюремным заключением, а в случае повторного нарушения, тюремным заключением и лишением права на управление транспортным средством.

В некоторых случаях, если водитель совершил нарушение впервые, прокуратура может направить водителя на участие в реабилитационный программе „Koju“ (“Домой”), в таком случае лицо сохраняет право на управление транспортным средством. Направить на реабилитационную программу водителя можно в случает, если по оценке прокуратуры это позволяют стиль жизни человека и его отношение к своему поступку. В рамках программы человек должен ходить на лекции и, исходя из истории поведения человека и степени его алкогольной зависимости, прокурор может назначить ему денежное обязательство или обязать человека не употреблять алкоголь, посещать психолога и сдавать анализы кровы, чтобы доказать свое желание оставаться трезвым.

Мы очень благодарны людям, которые умеют замечать опасных водителей и сообщают о них полиции по номеру 112, таким образом вы делаете наши дороги безопаснее. Но свой вклад должны внести и друзья и близкие водителя, замечая, что у кого-то из близких возникла проблема с алкоголем или у человека неправильное и опасное отношение к вождению в состоянии опьянения. В такую ситуацию надо вмешаться, помочь своему близкому выйти на правильный путь, начиная с того, чтобы не допускать своего нетрезвого близкого или друга за руль. Больше информации можно найти на этом сайте.

В этом году полицейские задержали в Таллинне и Харьюмаа 1237 нетрезвых водителя, из них 545 были в уголовном опьянении, в том числе 97 в наркотическом опьянении”.

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