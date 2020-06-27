ВИДЕО читателя RusDelfi | Мы ждем того, чтобы этот человек кого-то убил за рулем?

В связи с большим количеством нетрезвых водителей, которых останавливает полиция в Эстонии и в свете “дела Ефремова”, Олег решил поделиться историей, невольным участником которой он стал в конце марта.

“Вечером 31 марта к моей машине подошел на вид сильно нетрезвый мужчина и в нецензурной форме попытался донести до меня какую-то мысль. Что именно он хотел сказать, кроме оскорблений, понять было трудно по причине “некондиционного состояния” этого человека”, — рассказывает Олег.

После несостоявшегося диалога “собеседник”, как подмечает Олег, сильно неуверенной походкой направился к джипу Mercedes сел за руль, завел мотор и поехал. “Если учесть, что человек не мог связать двух слов, не стоит говорить о том, что нельзя было допустить, чтобы он куда-то поехал за рулем. Я сообщил полиции о предположительно нетрезвом водителе и получил подтверждение что экипаж прибудет в течении нескольких минут, а на это время можно заблокировать движение автомобиля”, — рассказывает о предпринятых действиях Олег.

По словам Олега, увидев, что движение перекрыто, водитель вышел из машины, оценил ситуацию и не нашел ничего лучше, как попытаться протаранить его автомобиль. “Ему это не удалось, так как я предусмотрительно вывернул колесо, и оно самортизировало все попытки столкновения, что хорошо видно на видео, — говорит Олег. — При этом водителя джипа Mercedes не остановил тот факт, что в моей машине он видел маленького ребенка и до прибытия полицейского экипажа он упорно пытался выдавить мою машину с пути движения”.

“Прибывший патруль при мне зафиксировал у водителя джипа алкогольное опьянение более чем в два промилле и составил протокол. Каково же было мое удивление, когда спустя месяц я заметил эту же машину с этим же водителем за рулем, спокойно разъезжающую по дорогам Таллинна. На мой запрос в полицию был получен ответ, что у водителя есть действующие права”, — отмечает Олег.

В связи с этим читатель RusDelfi задает ряд вопросов редакции и правоохранительным органам: “Мы ждем того, чтобы этот человек кого-то убил за рулем? Мы ждем тяжелую аварию? Почему у него до сих пор есть права и почему дело рассматривается так долго? Что должно произойти, чтобы столь опасные личности лишались бы прав моментально?”