16.06.2019, 19:20

ВИДЕО ЧИТАТЕЛЯ | Опаснейшая ситуация! На Таллиннской окружной дороге внедорожник промчался по встречной полосе

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rus.delfi.ee
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Читатель Delfi поделился с редакцией видео сегодняшней ситуации на Таллиннской окружной дороге в районе Таммемяэ. Он спокойно ехал в сторону Кейла, когда навстречу попался водитель на внедорожнике, которые несся по той же полосе в противоположном направлении.

На данном отрезке даже не разрешен обгон, но фанфарон на внедорожнике все-таки решил его совершить. До страшной аварии не хватило, предположительно, меньше секунды.

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