16.06.2019, 19:20
ВИДЕО ЧИТАТЕЛЯ | Опаснейшая ситуация! На Таллиннской окружной дороге внедорожник промчался по встречной полосе(8)
Читатель Delfi поделился с редакцией видео сегодняшней ситуации на Таллиннской окружной дороге в районе Таммемяэ. Он спокойно ехал в сторону Кейла, когда навстречу попался водитель на внедорожнике, которые несся по той же полосе в противоположном направлении.
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