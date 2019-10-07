ВИДЕО читателя | Едва спасся! Таксист Tulika чуть не сбил пешехода на переходе

Член правления Tulika Takso Прийт Нука сказал, что речь идет о крайне достойном сожаления инциденте, который благодаря быстрой реакции пешехода и тому, что таксист в последний момент затормозил, закончился благополучно.

"Это опять же пример, что водитель на дороге должен быть на 100% сосредоточен, достаточно краткого мгновения рассеянности, как могут возникнуть такие ситуации", — сказал Нука.

По словам Нука, с таксистом к настоящему моменту рассмотрели данную тему. "Мы приносим извинения пешеходу как со стороны фирмы, так со стороны таксиста", — сказал Нука.