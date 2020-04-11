ВИДЕО читателя Delfi | В Ласнамяэ полыхала прошлогодняя трава

Каждый год в конце марта Спасательный департамент патрулирует места разведения костров, чтобы в пожароопасное время было как можно меньше пожаров из-за неправильно разведённых или оставленных без присмотра костров. В этом году во время патрулирования проверяется и то, как люди придерживаются ограничений из-за чрезвычайной ситуации в общественных местах.

С начала года до 5 апреля уже зарегистрировано 252 пожара в лесах и на открытой местности по всей Эстонии. Причиной возгораний становилось и поджигание сухой прошлогодней травы. Люди, как правило, недооценивают погоду при разжигании костра, и это приводит к обширным ландшафтным пожарам.

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