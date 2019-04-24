24.04.2019, 13:35
ВИДЕО читателя Delfi: На ж/д станции Тапа вспыхнули старые шпалы, идет густой дым(2)
Сообщение о пожаре на территории железнодорожеой станции Тапа в Центр тревоги поступило в 11:41.
Сообщение о пожаре на территории железнодорожеой станции Тапа в Центр тревоги поступило в 11:41.
Как сообщили Delfi в Спасательном департаменте, горят старые шпалы и трава. В данный момент работы по тушению еще идут и людям советуют по возможности объезжать или обходить станцию Тапа.
Пожар возник в 10 метрах от здания станции. Площадь пожара составляет примерно 100x150 кв метров.
Пожар достиг третьей степени, на месте работают 7 спасательных команд и и специальный пожарный поезд, который обеспечивает подачу воды.
Пассажирские поезда продолжают следовать мимо станции Тапа согласно графику.
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