24.04.2019, 13:35

ВИДЕО читателя Delfi: На ж/д станции Тапа вспыхнули старые шпалы, идет густой дым

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Сообщение о пожаре на территории железнодорожеой станции Тапа в Центр тревоги поступило в 11:41.

Как сообщили Delfi в Спасательном департаменте, горят старые шпалы и трава. В данный момент работы по тушению еще идут и людям советуют по возможности объезжать или обходить станцию Тапа.

Пожар возник в 10 метрах от здания станции. Площадь пожара составляет примерно 100x150 кв метров.

Пожар достиг третьей степени, на месте работают 7 спасательных команд и и специальный пожарный поезд, который обеспечивает подачу воды.

Пассажирские поезда продолжают следовать мимо станции Тапа согласно графику.

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