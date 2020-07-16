ВИДЕО | Быстрая реакция водителя трамвая предотвратила ДТП

Как видно, машиной управляет кто-то, для кого представляют трудности элементарные правила дорожного движения.

Центр надзора за дорожным движением описал, как план водителя быстрее других пересечь перекресток через отделенную от проезжей части сплошной линией полосу общественного транспорта не удался, потому что "смелость" закончилась, когда он заметил стоящую у светофора полицейскую машину.

"Неожиданно вспомнившийся пункт Закона о дорожном движении застиг водителя так внезапно, что от ДТП спасла только быстрая реакция водителя трамвая. Вдобавок водителю вспомнилось, что все дороги ведут в Рим и до места можно доехать и без нарушения правил", — описал центр инцидент, который, судя по камере, произошел в марте.

Создание опасной дорожной ситуации наказуемо, и за такое деяние Закон о дорожном движении предусматривает помимо денежного штрафа также возможность лишить водительских прав на срок до шести месяцев. На сегодня назначенное водителю наказание вступило в силу.