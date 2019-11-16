16.11.2019, 15:49

ВИДЕО | Будет время подумать: гонявший нетрезвым и без прав лихач получил приговор


EST 30
ВИДЕО | Будет время подумать: гонявший нетрезвым и без прав лихач получил приговор
Andres Putting

Не имеющий водительских прав мотоциклист, гонявший по Мяннику со скоростью 148 км/ч, приговорен решением Харьюского уездного суда к 14 суткам лишения свободы: теперь у него будет время подумать над своим поведением.

Центр надзора за дорожным движением опубликовал в своем аккаунте в Facebook сделанную полицией запись, на которой видно, как 46-летний водитель, заметив стражей порядка, попытался с превышением скорости скрыться от них.

Его скорость достигала 148 км/ч, а впоследствии выяснилось, что смелость ему придала изрядная доля спиртного.

Сообщается, что в этом году полиция задержала на дорогах Эстонии 3523 мотоциклиста, у которых не было соответствующих водительских прав. Некоторых из них, а точнее - свыше 500 человек, полиция ловила на этом нарушении три и более раза. В их отношении возбуждались уголовные дела.


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