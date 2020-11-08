08.11.2020, 17:11

ВИДЕО | BMW не уступил дорогу другому автомобилю: одного человека доставили в больницу

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Сегодня около 12:30 полиция получила сообщение, что в Тарту на перекрестке Вильяндиского шоссе и улицы Равила произошло ДТП, где столкнулись автомобили Audi и BMW.

По первоначальным данным, авария произошла, когда двигавшийся с улицы Ноорузе на главную дорогу BMW, где находился один человек, не уступил дорогу двигавшемуся во главной дороге Audi, где было два человека. в результате столкновения Audi отлетел в столб электропередачи.

Скорая помощь доставила находившегося в Audi пассажира в больницу на осмотр, и спасатели устранили угрозу возгорания. Водители обеих машин в момент ДТП были трезвы и имеют водительские права соответствующей категории.

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