05.08.2020, 14:50

ВИДЕО: Близ Тартуского аэропорта столкнулись два автомобиля


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Сегодня в 13:30 в деревне Юленурме произошла авария. По имеющимся данным, автомобиль Mercedes врезался сзади в ехавший впереди автомобиль Škoda.

Один человек доставлен в больницу. Обстоятельства случившегося выясняются.

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