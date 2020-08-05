05.08.2020, 14:50
ВИДЕО: Близ Тартуского аэропорта столкнулись два автомобиля
Сегодня в 13:30 в деревне Юленурме произошла авария. По имеющимся данным, автомобиль Mercedes врезался сзади в ехавший впереди автомобиль Škoda.
Сегодня в 13:30 в деревне Юленурме произошла авария. По имеющимся данным, автомобиль Mercedes врезался сзади в ехавший впереди автомобиль Škoda.
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