ВИДЕО: Автомобиль с рекламой срочной службы выезжает на перекресток на красный свет

Инцидент произошел сегодня утром в 09:54 на перекрестке Рявала и Лаутери. Транспортное средство принадлежит Департаменту оборонных ресурсов.

”Безусловно, речь идет о крайне прискорбном случае. Наша реакция однозначна: правила дорожного движения действуют для всех и в отношении любых нарушений мы показываем нулевую толерантность”, — сказала советник по связям с общественностью департамента Анне Освет. Также она добавила, что с водителем данного транспортного средства будет проведена беседа.