ВИДЕО | Автомобиль чуть не убил водителя электросамоката

Как передает полиция, водитель самоката выбрал неправильную скорость для езды. Но ему очень повезло, что в этот момент параллельно с ним не ехали другие участники дорожного движения. У участников ДТП нет претензий друг к другу.

”Хотя Закон о дорожном движении обязывает водителя уступать дорогу каждому участнику дорожного движения при выезда с автостоянки, двора, зоны отдыха, территории, прилегающей к дороге или подъездной дороги, пешеход также должен учитывать возможные опасности и выбирать подходящую скорость”, — заявили в Центре по надзору за движением.

Водителю не помогло выпуклое зеркало на другой стороне дороги, и водитель самоката признал, что скорость на тротуаре была слишком высокой. ”Видео должно быть хорошим уроком как для пешеходов, так и для водителей”, — сказали в центре.