ВИДЕО | Авария на Лаагна теэ: второй подозреваемый ранее совершал опасные маневры на BMW Исы Халилова

Полиция не соглашается раскрыть имя управлявшего желтым Chevrolet, но он знаком читателям Delfi: именно он был за рулем белого BMW X5, который обгонял другой автомобиль по правой обочине.
На позапрошлых выходных в качестве подозреваемого в совершении трагической аварии на Лаагна теэ, в которой погибли два человека, был взят под стражу помимо Исы Халилова также второй мужчина, который и ранее отличался на улицах Таллинна безграмотным вождением.
Прокуратура рассматривает 29-летнего водителя желтого Chevrolet как соучастника преступления: хотя он сам в аварии не участвовал, свою роль в ДТП он сыграл, потому что присутствовал в той трагической поездке с самого начала.
К моменту задержания собранные доказательства свидетельствовали о том, что водители BMW и Chevrolet беседовали друг с другом в Старом городе, затем проехали через центр города на Лаагна теэ, где произошла аварии. На протяжении поездки оба мужчины демонстрировали агрессивный стиль вождения, их автомобили двигались значительно быстрее потока.
Так как у 29-летнего дорожного хулигана в регистре нашлись и более ранние нарушения, Харьюский уездный суд по ходатайству прокуратуры взял мужчину под стражу, чтобы неопытный водитель не представлял в дальнейшем опасность для других участников движения.
Если говорить точнее, то за пару недель до несчастья на Лаагна теэ, данный мужчина отметился своими водительскими "способностями" перед камерой читателей Delfi . 7 июня Delfi писал, как полиция возбудила дело по попавшему на видео читателей Delfi случаю, где на белом BMW совершается на Ярвевана теэ обгон с правой стороны.
И это еще не всё. Буквально через минуту та же машина вновь привлекла внимания участников дорожного движения. На этот раз BMW, меняя полосы движения, не включил соответствующий световой сигнал и пересек сразу несколько полос.
По сообщению полиции, в тот трагический день у управлявшего Chevrolet молодого человека, помимо двух производств, были еще два действующих наказания за более ранние нарушения, а именно - за превышение скорости соответственно на 21-40 км/ч и 41-60 км/ч. За что мужчина получил в 2018 году от полиции черную рождественскую открытку.
Черная рождественская открытка выглядела так:
По меньшей мере четыре нарушения ПДД Департамент полиции и погранохраны (PPA) уже с 2011 года отправляет злостным нарушителям ПДД рождественские открытки, в которых призывает водителей изменить свое поведение на дорогах.
Открытки отправлялись водителям, у которых было в 2018 году четыре или больше нарушений.
20 июня 2020 года за руль этого BMW сел 20-летний Иса Халилов, который и спровоцировал аварию, в которую были вовлечены еще два автомобиля. В результате ДТП погибли два человека, несколько получили травмы. Одна из пострадавших женщин до сих пор находится в больнице в тяжелом состоянии.
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