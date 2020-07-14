ВИДЕО | Авария на Лаагна теэ: второй подозреваемый ранее совершал опасные маневры на BMW Исы Халилова

На позапрошлых выходных в качестве подозреваемого в совершении трагической аварии на Лаагна теэ, в которой погибли два человека, был взят под стражу помимо Исы Халилова также второй мужчина, который и ранее отличался на улицах Таллинна безграмотным вождением.

Прокуратура рассматривает 29-летнего водителя желтого Chevrolet как соучастника преступления: хотя он сам в аварии не участвовал, свою роль в ДТП он сыграл, потому что присутствовал в той трагической поездке с самого начала.

К моменту задержания собранные доказательства свидетельствовали о том, что водители BMW и Chevrolet беседовали друг с другом в Старом городе, затем проехали через центр города на Лаагна теэ, где произошла аварии. На протяжении поездки оба мужчины демонстрировали агрессивный стиль вождения, их автомобили двигались значительно быстрее потока.

Так как у 29-летнего дорожного хулигана в регистре нашлись и более ранние нарушения, Харьюский уездный суд по ходатайству прокуратуры взял мужчину под стражу, чтобы неопытный водитель не представлял в дальнейшем опасность для других участников движения.

Если говорить точнее, то за пару недель до несчастья на Лаагна теэ, данный мужчина отметился своими водительскими "способностями" перед камерой читателей Delfi . 7 июня Delfi писал, как полиция возбудила дело по попавшему на видео читателей Delfi случаю, где на белом BMW совершается на Ярвевана теэ обгон с правой стороны.

И это еще не всё. Буквально через минуту та же машина вновь привлекла внимания участников дорожного движения. На этот раз BMW, меняя полосы движения, не включил соответствующий световой сигнал и пересек сразу несколько полос.

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