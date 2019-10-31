ВИДЕО | Армейский грузовик без тормозов протаранил в колонне две машины

По предварительным данным, у грузового автомобиля Сил обороны Эстонии, который двигался в военной колонне, неожиданно отказали тормоза, из-за чего он наехал на две шедшие впереди него машины.

Как сообщил Delfi пресс-секретарь Лыунаской префектуры Рагне Кейск, в результате аварии обе машины вылетели в кювет.

По имеющейся сейчас информации, водитель одной из машин получил легкие травмы. Ему была оказана медицинская помощь на месте происшествия.

На участке, где произошло ДТП, движение в одну сторону закрыто, регулировку осуществляет полиция. Водителей просят быть внимательными и следить за указаниями полицейских.