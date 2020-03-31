ВИДЕО: Алководитель без прав пытался сбежать от полиции. Его помогли поймать мотоциклисты(7)
Как сообщает Лыунаская префектура, на выходных в Тарту полицейский патруль задержал водителя без прав. Дуть в алкометр водитель отказался, а затем и вовсе попытался убежать.
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