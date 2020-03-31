ВИДЕО: Алководитель без прав пытался сбежать от полиции. Его помогли поймать мотоциклисты

Один из полицейских побежал за ним, но решающую роль сыграли мотоциклисты, которые стали свидетелями инцидента. Они ”загнали” нарушителя на одну из улиц, где его с распростертыми объятиями встретил полицейский патруль.

За вождение без прав и в состоянии алкогольного опьянения молодой человек был наказан 15 сутками ареста.

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