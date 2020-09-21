ВИДЕО | 58-летнего Райво нашли на болоте живым и спасли на вертолете

К поискам был подключен вертолет военно-воздушных сил. Через какое-то время экипаж вертолета сообщил, что видит мужчину, лежащего на болотистой почве.

Один из членов экипажа спустился к мужчине и подождал вместе с ним, пока прилетит полицейский вертолет, чтобы его эвакуировать. Райво подняли в вертолет и доставили в больницу на осмотр.

Хотя мужчина был в сознании и нормально общался, было решено доставить его в больницу, так как он провел пару прохладных дней и ночей в болотистом лесу, что могло отрицательно повлиять на его организм.

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