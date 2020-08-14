14.08.2020, 15:41
ВИДЕО | 22-летняя девушка разогналась до 176 км /ч. Ее объяснение вас удивит(16)
В четверг в поле зрение полицейской камеры на шоссе Таллинн - Тарту попал BMW, разогнавшийся до 176 км /ч. Находившаяся за рулем 22-летняя девушка объяснила такую спешку тем, что хотела поскорее вернуть другу взятый у него автомобиль.
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