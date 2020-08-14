ВИДЕО | 22-летняя девушка разогналась до 176 км /ч. Ее объяснение вас удивит

Теперь с этим придется немного подождать: ближайшие 10 дней она проведет в арестном доме.

Стоит отметить, что с весны это уже пятый раз, когда полиция останавливает девушку за превышение скорости.

Гонщица также на длительный срок лишена водительских прав.