ВИДЕО | 19-летний водитель с "кленовым листом" гнал со скоростью 183 км/ч

rus.delfi.ee EST

Центр надзора за дорожным движением на своей страничке в Facebook опубликовал видео с камер наблюдения, где нарушитель ехал со скоростью 183 км/ч. После того, как автомобиль остановили, выяснилось, что за рулем находился 19-летний молодой человек с "кленовым листом". Он превысил разрешенную на 87 км/ч.