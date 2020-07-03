03.07.2020, 16:39
ВИДЕО | 19-летний водитель с "кленовым листом" гнал со скоростью 183 км/ч
Центр надзора за дорожным движением на своей страничке в Facebook опубликовал видео с камер наблюдения, где нарушитель ехал со скоростью 183 км/ч. После того, как автомобиль остановили, выяснилось, что за рулем находился 19-летний молодой человек с "кленовым листом". Он превысил разрешенную на 87 км/ч.
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