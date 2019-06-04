Велосипедисты сбили двух пешеходов. Один из велосипедистов был пьян

В 15 часов произошло ДТП в Ляэне-Вирумаа в городе Раквере у дома по адресу Лаада, 27, где велосипедист, 62-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения, наехал на пересекавшего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу пешехода, 40-летнюю женщину. Пешехода доставили в Ракверескую больницу.

В 18:58 сообщили о ДТП в Вильянди у дома по адресу Суур-Кааре, 19, где велосипедист, до сих пор не установленный мальчик, наехал на шедшего по тротуару пешехода, 75-летнюю женщину. Пешехода доставили в Вильяндискую больницу.