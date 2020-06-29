29.06.2020, 17:14

Велосипедист сбил женщину и скрылся. Полиция ищет свидетелей

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Politsei- ja Piirivalveamet Tartus
Foto on illustreeriv.Foto: Argo Ingver

В субботу, 27 июня, в 20.45 в волости Харку произошло ДТП, в котором в столкновении с неизвестным велосипедистом пострадала 39-летняя женщина.

Столкновение произошло на велосипедно-пешеходной дорожке у дома 44 по Клоога мнт. Велосипедист уехал с места происшествия.

Женщину для медицинского осмотра доставили в Мустамяэский корпус Северо-Эстонской региональной больницы.

Полиция просит велосипедиста или тех, кто стал свидетелем происшествия, позвонить по телефону 612 3000 (пн-пт 8.00-17.00) или связаться по адресу электронной почты pohja.lmt@politsei.ee.

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