Велосипедист сбил женщину и скрылся. Полиция ищет свидетелей

В субботу, 27 июня, в 20.45 в волости Харку произошло ДТП, в котором в столкновении с неизвестным велосипедистом пострадала 39-летняя женщина.
Столкновение произошло на велосипедно-пешеходной дорожке у дома 44 по Клоога мнт. Велосипедист уехал с места происшествия.
Женщину для медицинского осмотра доставили в Мустамяэский корпус Северо-Эстонской региональной больницы.
Полиция просит велосипедиста или тех, кто стал свидетелем происшествия, позвонить по телефону 612 3000 (пн-пт 8.00-17.00) или связаться по адресу электронной почты pohja.lmt@politsei.ee.
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