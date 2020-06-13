Велосипедист сбил подростка на самокате и скрылся. Полиция просит помощи в поисках

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Kaks ratturist koolipoissi sattusid eile avariisse (pilt on illustratiivne). Foto: Madis Veltman

Вчера в 14:41 произошло ДТП в городе Сауэ на пешеходно-велосипедной дорожке Сауэ-Лаагри у дома по адресу Куусехеки, 50, где по первоначальным данным 12-летний мальчик ехал на самокате и на него наехал сзади неизвестный велосипедист, который после столкновения скрылся с места происшествия.